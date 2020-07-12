إعلان عدد الإصابات والوفيات الجديدة بفيروس «كورونا» في ليبيا

جانب من عمل عناصر من فريق الرصد باللجنة الطبية في أجدابيا. (الإنترنت)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الأحد، إصابة 44 حالة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، من بين 1244 عينة تسلمها المركز أمس السبت، فيما توفيت حالة جديدة.

وبذلك، يصل إجمالي الإصابات إلى 1433 حالة منذ بدء ظهور الفيروس في البلاد، منها 1053 حالة نشطة، و341 متعافى، بينما وصل عدد الوفيات إلى 39 حالة.



وأوضح المركز أن نتائح 1200 عينة جاءت سلبية، و44 إيجابية، منها 14 حالة جديدة، و30 مخالطًا، بينما تماثلت حالة واحدة للشفاء من مدينة سبها.

وأشار المركز إلى تسلمه 564 عينة من المختبر المرجعي لصحة المجتمع بطرابلس، ومن مختبر فرع المركز سبها 78 عينة، و213 من مصراتة، و67 من زليتن، و320 من بنغازي، وعينتين من مستشفى طرابلس الجامعي.