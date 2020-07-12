توقف خمس وحدات توليد بمحطة كهرباء جنوب طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 12 يوليو 2020, 01:46 مساء
آثار اشتعال النيران بالمكب الملاصق لمحطة كهرباء جنوب طرابلس. (الشركة العامة للكهرباء)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الأحد، توقف خمس وحدات توليد بمحطة جنوب طرابلس بسبب إشتعال النيران بالمكب الملاصق للمحطة، الذي يؤدي إلى إقفال مصفيات الهواء وخروج تلك الوحدات عن الخدمة.

ونقلت الصفحة الرسمية للشركة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» عن مدير محطة جنوب طرابلس قولة إن العمل جاري على تغيير مصفيات الهواء لوحدتي التوليد. وقدر تكلفة تغيير المصفيات لكل وحدة توليد بقيمة 100 ألف يورو، ويبلغ عدد المصفيات التي يجري تغييرها لكل وحدة توليد 800 مصفي هواء.

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وناشدت الشركة كافة الجهات المختصة بضرورة إيجاد بديل للمكب وبشكل عاجل ، حتى يتسنى تشغيل الوحدات والمساهمة بأكثر من 500 ميجاوات لدعم الشبكة الكهربائية .

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