كشف غموض سرقة شاشات التلفاز في بنغازي

شاشات تلفاز كانت في حوزة المتهم الأول. (مديرية أمن بنغازي)

أعلنت مديرية أمن بنغازي، اليوم الأحد، القبض على شخصين بتهمة سرقة شاشات تلفاز من مخزن بحي السلام (شمال بنغازي).

وأشارت المديرية، في منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إلى ورود بلاغ من مواطن ضد مجهول بسرقة عدد من شاشات التلفاز من المخزن الخاص به بمنطقة حي السلام.

اقرأ أيضًا.. مديرية أمن بنغازي: القبض على متهمين حاولا السرقة باستخدام السلاح

وأفادت التحريات بأن شخصًا باع عددًا من شاشات التلفاز، ليجري تكليف قسم التحريات العامة بإعداد كمين مُحكم لهذا الشخص، ويتمكنوا من ضبطه وبحوزته الشاشات أمام منزله، وفق مديرية أمن بنغازي.

وحسب المديرية، اعترف المتهم بأنه يأخذ هذه الشاشات من عديله، ليتم إعداد كمين وضبط الأخير، الذي أنكر خلال التحقيقات صلته بهذه الشاشات، ليتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهما.