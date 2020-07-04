مديرية أمن بنغازي: القبض على متهمين حاولا السرقة باستخدام السلاح

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 04 يوليو 2020, 01:09 مساء

أعلنت مديرية أمن بنغازي، اليوم السبت، القبض على شخصين هددا مواطنين اثنين وحاولا سلب أموال منهما بقوة السلاح.

وأوضح بيان صادر عن المديرية أن مركز شرطة البركة تلقى بلاغا من مواطنين ضد شخصين حاولا سرقتهما بالقوة أمام مدرسة داخل دائرة المركز، إذ كان المتهمان بالسرقة على متن مركبة نوع «هونداي»، ونزل من على متن المركبة شخص وبجانبه سائق يحمل بيده سلاح كلاشينكوف، وقام الأخير بسحب السلاح وطلب من المواطنين إخراج ما لديهما من أموال وممتلكات.

بعد ذلك، تم تكليف أعضاء التحريات بالبحث والتحري عن المتهمين، ليتم ضبطهما واستحضارهما للمركز، وبالاستدلال معهما حول ما نسب إليهما اعترفا بما نسب إليهما، تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية وإحالتهما إلى النيابة العامة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

وصول رفات مقاتلين ضد الاستعمار من فرنسا إلى الجزائر
عربى
النهر الصناعي يوضح مراحل إعادة تشغيل الآبار وضخ المياه
ليبيا
أنطوني فاوتشي: يبدو أن فيروس «كورونا» يتناسخ بشكل أكبر وقد تكون عدواه أقوى
دولى
«فرانس برس»: القضاء التركي يبدأ محاكمة غيابية لمشتبه بهم سعوديين في قضية قتل ...
عربى
سيتي يفسد فرحة ليفربول
رياضة عالمية
العدد 241 من جريدة «الوسط»: «كعكة» النفط تؤجج صراع التدخلات الأجنبية.. وأزمة ...
ليبيا
تشاوش أوغلو: على فرنسا الجلوس معنا من أجل استقرار ليبيا
ليبيا
«فرانس برس» ترصد معاناة 3 مهاجرين التقوا بسجون ليبيا وجمعتهم مجددا «أوشن ...
ليبيا
تطورات الحالة الصحية لرجاء الجداوي.. وابنتها تطلب الدعاء لها
ثقافة وفن
«صحة الوفاق»: 83 مواطنا في الحجر الصحي بفندق زليتن
ليبيا
استفتاء روسيا يقر التمديد لبوتين في السلطة حتى سن 84 عامًا
دولى
«تويتر» تحذف صورة نشرها ترامب بسبب حقوق الملكية الفكرية
منوعات
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

صنع الله لـ«بوابة الوسط»: قرار رفع الحصار عن النفط الليبي يبدو أنه في أيدي دول إقليمية