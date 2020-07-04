مديرية أمن بنغازي: القبض على متهمين حاولا السرقة باستخدام السلاح

أعلنت مديرية أمن بنغازي، اليوم السبت، القبض على شخصين هددا مواطنين اثنين وحاولا سلب أموال منهما بقوة السلاح.



وأوضح بيان صادر عن المديرية أن مركز شرطة البركة تلقى بلاغا من مواطنين ضد شخصين حاولا سرقتهما بالقوة أمام مدرسة داخل دائرة المركز، إذ كان المتهمان بالسرقة على متن مركبة نوع «هونداي»، ونزل من على متن المركبة شخص وبجانبه سائق يحمل بيده سلاح كلاشينكوف، وقام الأخير بسحب السلاح وطلب من المواطنين إخراج ما لديهما من أموال وممتلكات.



بعد ذلك، تم تكليف أعضاء التحريات بالبحث والتحري عن المتهمين، ليتم ضبطهما واستحضارهما للمركز، وبالاستدلال معهما حول ما نسب إليهما اعترفا بما نسب إليهما، تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية وإحالتهما إلى النيابة العامة.