المصرف المركزي بنغازي يكشف أسباب تأخير صرف الرواتب

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 11 يوليو 2020, 08:03 مساء
رئيس لجنة الأزمة بمصرف ليبيا المركزي البيضاء، رمزي الأغا. (أرشيفية: الإنترنت)

كشف رئيس لجنة الأزمة بمصرف ليبيا المركزي في بنغازي، رمزي أغا، أسباب تأخير مرتبات موظفي بعض القطاعات التابعة للحكومة الموقتة، مؤكدًا أنه تواصَل مع وزارة المالية للاستفسار عن سبب تأخر وورود المرتبات لمستحقيها، ابتداءً من مرتب شهر مايو الماضي، على الرغم من قيام مصرف ليبيا المركزي بتسييله في حساب وزارة المالية.

وتابع أن السبب يتمثل في تأخير الجزء المغطى من قبل وزارة المالية بحكومة الوفاق لبعض القطاعات، التي ترد مرتباتها منها، مضيفًا أن «هناك مثلاً قطاعات جزء منها يغطى من طرابلس وجزء من البيضاء».

فيما أكد أن العمل حاليًا جارٍ على صرف المرتبات فور الانتهاء منها.

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وفجر اليوم قال آغا، إن المصرف قام بتسييل مرتبات شهري يونيو ويوليو للعام الجاري لموظفي القطاعات التابعة للحكومة الموقتة في حساب وزارة المالية بالمصرف.

ومنذ يناير الماضي تتواصل أزمة المرتبات في المناطق الخاضعة للحكومة الموقتة، مع تبادل الاتهامات بين الحكومة والمصرف المركزي حول المسؤولية عن التأخير، وعدم تنفيذ التوجيه بإنهاء الأزمة.

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