«المركزي» في بنغازي يعلن تسييل مرتبات يونيو ويوليو لحساب «مالية الموقتة»

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 11 يوليو 2020, 01:11 صباحا
مقر المصرف المركزي في بنغازي. (الإنترنت)

أعلن رئيس لجنة أزمة السيولة بمصرف ليبيا المركزي بنغازي، رمزي رجب آغا، السبت، إن المصرف قام بتسييل مرتبات شهري يونيو و يوليو للعام الجاري لموظفي القطاعات التابعة للحكومة الموقتة في حساب وزارة المالية بالمصرف.

ومنذ يناير الماضي تتواصل أزمة المرتبات في المناطق الخاصعة للحكومة الموقتة، مع تبادل الاتهامات بين الحكومة والمصرف المركزي حول المسؤولية عن التأخير، وعدم تنفيذ التوجيه بإنهاء الأزمة.

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ونهاية مارس، أرجع محافظ المصرف المركزي في بنغازي، علي الحبري، السبب في تأخر صرف مرتبات الموظفين في المنطقة الشرقية إلى عاملين رئيسيين مرتبطين بـ«حالة الحرب» التي تعيشها البلاد، وقال إن «القوات المسلحة في حالة حرب، والمجهود الحربي يحتاج إلى كثير من النفقات»، وأوضح أن هناك توجيهات من مجلس النواب لدعم «المجهود الحربي».

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