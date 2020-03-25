الحبري يوضح أسباب تأخر صرف مرتبات الموظفين

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 25 مارس 2020, 12:21 صباحا
محافظ المصرف المركزي في بنغازي علي الحبري. (أرشيفية: الإنترنت)

أرجع محافظ المصرف المركزي في بنغازي، علي الحبري، السبب في تأخر صرف مرتبات الموظفين في المنطقة الشرقية إلى عاملين رئيسيين مرتبطين بـ«حالة الحرب» التي تعيشها البلاد.

وقال الحبري في لقاء تلفزيوني، اليوم الثلاثاء، إن «القوات المسلحة في حالة حرب، والمجهود الحربي يحتاج إلى كثير من النفقات»، لافتًا كذلك إلى أن «المسافة من منطقة القيادة العامة والمواقع الحربية تحتاج إلى كثير من اللوجستيك».

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وأوضح محافظ المصرف المركزي أن هناك توجيهات من مجلس النواب لدعم «المجهود الحربي»، لافتًا في الوقت نفسه إلى أن الإنفاق الواجب يتمثل في هذا الاتجاه إلى جانب كذلك دعم «السلم الاجتماعي» المتمثل في تغطية مرتبات الموظفين.

ومنذ يناير الماضي تتواصل أزمة المرتبات في المناطق الخاصعة للحكومة الموقتة، مع تبادل الاتهامات بين المحكومة والمصرف المركزي حول المسؤولية عن التأخير، وعدم تنفيذ التوجيه بإنهاء الأزمة.

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