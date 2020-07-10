مستشفى الهواري ببنغازي يعلن أعداد مصابي «كورونا» به وحصيلة المتعافين

غرفة إيواء بمستشفى الهواري العام في بنغازي. (صفحة المستشفى على فيسبوك)

قال مدير مكتب الإعلام بمستشفى الهواري العام في بنغازي، هاني العريبي، اليوم الجمعة، إن الحصيلة الإجمالية للحالات التي تم شفاؤها من فيروس «كورونا المستجد» وخروجها من المستشفى بلغت 14 حالة.

وأوضح العريبي في بيان منشور على صفحة المستشفى بموقع «فيسبوك» أن 54 حالة دخلت المستشفى لتلقي العلاج جراء إصابتها بالفيروس، وتم شفاء 14 منها بعدما قدم طاقم المستشفى الخدمات الطبية والاحترازية اللازمة، لافتًا إلى وجود 40 مصابًا إلى الآن في قسم الإيواء.

وأعلن مدير عام مستشفى الهواري العام، الدكتور عبدالرحمن يوسف، الأربعاء الماضي، شفاء أربع حالات من فيروس «كورونا المستجد» تعود لامرأة وطفلة ورجلين.