إعادة تشغيل 3 وحدات بمحطتي الزاوية والرويس

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 10 يوليو 2020, 12:52 صباحا
الوحدة الغازية بمحطة الزاوية المزدوجة. (الشركة العامة للكهرباء)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، الجمعة، إعادة تشغيل الوحدتنين الغازيتين الثانية والرابعة بمحطة الزاوية والوحدة الغازية الثالثة بمحطة الرويس، ودخولها جميعًا على الشبكة الكهربائية، وذلك حسب بيان منشور على صفحة الشركة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وفي وقت متأخر الخميس، أعلنت شركة الكهرباء عن إعادة تشغيل الوحدات الأولى والخامسة والسادسة بمحطة الرويس الغازية، والوحدة الثانية بمحطة جنوب طرابلس، والوحدة الثانية الغازية بمحطة مصراتة، ودخولها جميعًا على الشبكة الكهربائية.

ويأتي ذلك بعد ساعات من إعلان الشركة البدء في بناء الشبكة الكهربائية بعد حدوث إظلام تام في المناطق الغربية والجنوبية والوسطى؛ جراء إرجاع الأحمال بالقوة في بعض محطات التحويل.

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