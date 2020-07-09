مصدر فني: عودة مصفاة السرير إلى العمل من جديد

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 09 يوليو 2020, 05:01 مساء
توربينات غازية بحقل السرير النفطي. (فيسبوك)

قال مصدر فني إن مصفاة السرير، عادت للعمل من جديد بعد إصلاح مشكلة فنية بها.

وأضاف المصدر في تصريح إلى «بوابة الوسط» أن «حقل مسلة عاد للإنتاج بواقع 30 ألف برميل في اليوم .. 10 آلاف منها للمصفاة و20 ألفا لخزانات ميناء الحريقة لملء المساحات المتاحة للتخزين».

وأوضح المصدر: «الميناء ما زال تحت القوة القاهرة .. وفنيا لا يمكن ضخ 10 آلاف برميل فقط في الخط.. هذا سيسبب بعض المشاكل.. وبالتالي تم الاتفاق على رفع إنتاج الحقل إلى 30 ألف برميل، 20 منها يتم تخزينها في خزانات الحريقة ويتم تصديرها بعد رفع القوة القاهرة.. و10 آلاف برميل لمصفاة الزاوية لإنتاج منتجات نفطية».

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