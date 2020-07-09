ضبط متهمين بصناعة العسل المغشوش والشعوذة في أجدابيا

متهمان بممارسة الشعوذة في أجدابيا، 9 يوليو 2020، (جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة)

أعلن جهاز مكافحـة الظواهر السلبية والهدامة القبض على سودانيين بتهمة صناعة العسل المغشوش في أحد الأحياء السكنية بمدينة أجدابيا، الذي استخدماه بواسطة عصائر ومشروبات غازية منتهية الصلاحية.

وباع المتهمان تلك المنتجات الفاسدة في المدينة وبمنطقة الزويتينة «25 شرق أجدابيا»، كما تبين أنهما يمتهنان أعمال السحر والشعوذة، حسب بيان الجهاز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الخميس.

وضبط أفراد الجهاز الشخصين بموجب تقرير رسمي قدم إلى جهات الاختصاص؛ لاستكمال الإجراءات القانونية الرادعة معهما.

وتتواصل ضربات الأمن لعمليات النصب المستترة بأعمال السحر والشعوذة، إذ سبق أن أعلنت مديرية أمن بنغازي، في 12 مايو الماضي، ضبط ثلاثة أشخاص يمارسون تلك الأعمال، من قبل أفراد قسم البحث الجنائي.