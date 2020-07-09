ضبط متهمين بصناعة العسل المغشوش والشعوذة في أجدابيا

أجدابيا - بوابة الوسط: صلاح ناصف | الخميس 09 يوليو 2020, 02:20 مساء
متهمان بممارسة الشعوذة في أجدابيا، 9 يوليو 2020، (جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة)

أعلن جهاز مكافحـة الظواهر السلبية والهدامة القبض على سودانيين بتهمة صناعة العسل المغشوش في أحد الأحياء السكنية بمدينة أجدابيا، الذي استخدماه بواسطة عصائر ومشروبات غازية منتهية الصلاحية.

وباع المتهمان تلك المنتجات الفاسدة في المدينة وبمنطقة الزويتينة «25 شرق أجدابيا»، كما تبين أنهما يمتهنان أعمال السحر والشعوذة، حسب بيان الجهاز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الخميس.

وضبط أفراد الجهاز الشخصين بموجب تقرير رسمي قدم إلى جهات الاختصاص؛ لاستكمال الإجراءات القانونية الرادعة معهما.

وتتواصل ضربات الأمن لعمليات النصب المستترة بأعمال السحر والشعوذة، إذ سبق أن أعلنت مديرية أمن بنغازي، في 12 مايو الماضي، ضبط ثلاثة أشخاص يمارسون تلك الأعمال، من قبل أفراد قسم البحث الجنائي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تسجيل جديد يكشف الكلمات الأخيرة لجورج فلويد قبل وفاته
دولى
المسماري يعلق على «وجود جنود أجانب» في منشآت نفطية
ليبيا
بنس: أكثر من 3 ملايين إصابة مؤكدة بـ«كوفيد-19» في الولايات المتحدة
دولى
روسيا: تركيا تعمل مع حكومة «الوفاق» للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في ليبيا
ليبيا
بيان من «صحة الموقتة» حول ما أثير عن تأخر استقبال حالة مصابة بفيروس «كورونا»
ليبيا
«الأناضول» التركية تستعرض ثروات ليبيا من اليورانيوم والحديد والذهب والمعادن ...
ليبيا
بنور لـ«بوابة الوسط»: جمعية مدربي كرة القدم بطرابلس مظلة للحماية
رياضة محلية
تعليق العمل بمستشفى أوباري بعد إصابة أحد العاملين بفيروس كورونا
ليبيا
لافروف يرى تبدل مواقف الأطراف من توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا
ليبيا
حديث مثير لإبراهيموفيتش عقب سحق يوفنتوس
رياضة عالمية
ترامب ينتقد فاوتشي بشأن وضع كورونا المستجد في الولايات المتحدة
دولى
أكثر من 60 ألف إصابة بـ«كورونا» في أميركا خلال 24 ساعة
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

إتقاذ مريضة «كورونا» بعملية زراعة رئتين