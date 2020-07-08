وزير خارجية النيجر: ندعو الجميع إلى تطبيق التزامات مؤتمر برلين

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 08 يوليو 2020, 06:26 مساء

دعا وزير خارجية النيجر، كالا انكوراو، خلال كلمته بجلسة مجلس الأمن حول ليبيا، التي تبث الآن «الجميع إلى تطبيق التزامات مؤتمر برلين»، مشيرًا إلى أن «ليبيا بحاجة إلى المصالحة والسلام والرفاهية، وليست بحاجة إلى مزيد من الأسلحة أو المرتزقة الأجانب، ولا أن تكون مسرحا لاستعراض بعض القوى على أرضها».

وأضاف: «من الواضح أن ظروف النزاع في ليبيا والانتهاكات الدولية والتدخلات الأجنبية تؤدي إلى تفاقم الأزمة وتصعيدها أكثر وأكثر، ولذلك أدعو كل المشاركين إلى تحمل مسؤولياتهم كاملة لخلق الفرصة المناسبة لدخول المساعدات الليبية إلى ليبيا خصوصا في ظل جائحة كورونا».

وأشار الوزير، كالا انكوراو، إلى أن «السلام والاستقرار في ليبيا هما مصلحة أساسية لدول الجوار أيضا»، مؤكدا «ضرورة تحقيق ذلك  بجهود كل من الأمن والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي والجامعة والعربية وكل من يدعم استقرار ليبيا».

كما دعا وزير خارجية النيجر إلى «تحديد مبعوث أممي جديد لإطلاق ديناميكية للحوار السياسي»، مشيرًا إلى أن النيجر «تريد أن ترى مؤتمر مصالحة بين الليبيين تحت رعاية أفريقية».

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