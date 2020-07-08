باشاغا يعلن ضبط عناصر لـ«داعش» في أبوقرين والزاوية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 08 يوليو 2020, 11:32 صباحا
وزير الداخلية المفوض فتحي باشاغا. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن وزير الداخلية في حكومة الوفاق فتحي باشاغا ضبط عناصر تابعين لتنظيم «داعش» في منطقة أبوقرين ومدينة الزاوية.

وأوضح باشاغا أن الأجهزة الأمنية ضبطت أحد أفراد التنظيم في أبوقرين الأسبوع الماضي، بينما ألقي القبض على عناصر خلية أخرى في الزاوية قبل يومين، «كانت تخطط لتنفيذ عمليات إرهابية»، حسب تدوينة على حسابه الشخصي بموقع «تويتر»، أمس الثلاثاء.

وقال: «ندرك تماما المخاطر التي يشكلها الإرهاب على أمن شعبنا وازدهار بلادنا، ونعمل بجد على اجتثاته».

ويوم الإثنين الماضي، أعلنت «داخلية الوفاق» ضبط قسم البحث الجنائي في مديرية أمن الزاوية خلية تنتمي إلى «داعش» بعد عمليات رصد ومتابعة.

وكشفت أن الخلية خططت لتنفيذ «عمليات إرهابية تستهدف تقويض دعائم الأمن والاستقرار ونشر الفوضى في البلاد»، حيث جرى تسليم عناصر تابعين لها إلى الجهات المختصة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أكثر من 60 ألف إصابة بـ«كورونا» في أميركا خلال 24 ساعة
دولى
«مواصلات الوفاق» تبحث ترتيبات عودة الشركة الإيطالية لإنشاء محطة ركاب بمطار ...
ليبيا
الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو يعلن إصابته بفيروس «كورونا»
دولى
مجموعة العمل الاقتصادي الخاصة بليبيا تؤكد دعمها الكامل لمؤسسة النفط في رفع ...
ليبيا
خبيرة في الأمم المتحدة: قتل أميركا لقائد الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني «غير...
دولى
هذا المساء مع رغدة إبراهيم - الذهب الأسود الليبي .. من سيسيطر عليه؟
فيديو
موجة غضب وتنديد بعد اغتيال الخبير العراقي في الجماعات الجهادية هشام الهاشمي
عربى
وسط مبادرة لفتح النفط.. ليبيا ستصدر في يوليو بأكمله ما كانت تصدره يوميا خلال ...
ليبيا
السعودية تحظر لمس الكعبة خلال موسم الحج لهذا العام
عربى
«أوبر» تعوض خسائرها بالتوسع في توصيل الطعام
منوعات
فاوتشي: الولايات المتحدة لا تزال «غارقة» في الموجة الأولى من جائحة «كورونا»
دولى
ماذا قال علي الأسود عن المقهور بعد رحيله؟
رياضة محلية
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

(فيديو) الطائرات المسيرة تضيء سماء سيول للتوعية على كوفيد-19