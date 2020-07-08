باشاغا يعلن ضبط عناصر لـ«داعش» في أبوقرين والزاوية

وزير الداخلية المفوض فتحي باشاغا. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن وزير الداخلية في حكومة الوفاق فتحي باشاغا ضبط عناصر تابعين لتنظيم «داعش» في منطقة أبوقرين ومدينة الزاوية.

وأوضح باشاغا أن الأجهزة الأمنية ضبطت أحد أفراد التنظيم في أبوقرين الأسبوع الماضي، بينما ألقي القبض على عناصر خلية أخرى في الزاوية قبل يومين، «كانت تخطط لتنفيذ عمليات إرهابية»، حسب تدوينة على حسابه الشخصي بموقع «تويتر»، أمس الثلاثاء.

وقال: «ندرك تماما المخاطر التي يشكلها الإرهاب على أمن شعبنا وازدهار بلادنا، ونعمل بجد على اجتثاته».

ويوم الإثنين الماضي، أعلنت «داخلية الوفاق» ضبط قسم البحث الجنائي في مديرية أمن الزاوية خلية تنتمي إلى «داعش» بعد عمليات رصد ومتابعة.

وكشفت أن الخلية خططت لتنفيذ «عمليات إرهابية تستهدف تقويض دعائم الأمن والاستقرار ونشر الفوضى في البلاد»، حيث جرى تسليم عناصر تابعين لها إلى الجهات المختصة.