وزير دفاع إيطاليا يلتقي نظيره التركي ويجدد الدعوة لوقف دائم لإطلاق النار في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 07 يوليو 2020, 09:35 مساء
وزير الدفاع الإيطالي لورينزو غويريني، (أرشيفية : الإنترنت)

جدد وزير الدفاع الإيطالي، لورينزو غويريني، موقف بلاده المؤكد لضرورة التوصل إلى اتفاق لوقف دائم لإطلاق النار من أجل توفير مساحة ودفعة جديدة للحوار بين الليبيين، على النحو المتفق عليه في مؤتمر برلين.

جاء ذلك في مذكرة صدرت عن وزارة الدفاع الإيطالية، مساء الثلاثاء، في أعقاب زيارة غويريني أنقرة للقاء نظيره التركي خلوصي آكار، وفق وكالة «آكي» الإيطالية

كما أعاد الوزير الإيطالي التأكيد على أنه «لا يوجد حل عسكري للأزمة الليبية، ولا يوجد حل لليبيا مقسمة».

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كما تناول اجتماع غويريني-آكار موضوع مهمة «إيريني» الأوروبية لمراقبة حظر تدفق الأسلحة إلى ليبيا، التي وصفها وزير الدفاع الإيطالي بأنها «متوازنة وتقف على مسافة متساوية» من طرفي الصراع المسلح في ليبيا.

ولفت إلى أنها «مساهمة أساسية من الاتحاد الأوروبي من أجل إحلال السلام في ليبيا، ولا يسمح بالاستفزازات» تجاهها.

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