«المركزي» طرابلس: لم ترد أي إيرادات من قطاع الاتصالات خلال الستة أشهر الماضية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 07 يوليو 2020, 06:21 مساء
محافظ مصرف ليبيا المركزي في طرابلس، الصديق عمر الكبير (أرشيفية: الإنترنت)

حذر مصرف ليبيا المركزي في طرابلس، في بيان أصدره، اليوم الثلاثاء، من تراجع تحصيل الإيرادات السيادية غير النفطية في البلاد، خصوصا بعد ارتفاع حصيلة خسائر إيقاف إنتاج النفط في الفترة الماضية.

وبحسب البيان: «لم ترد أي إبرادات عن قطاع الاتصالات خلال الفترة»، مشيرا إلى أن تلك الإيرادات مقدرة بنحو «200 مليون دينار»، وفق ما نشرته صفحة مصرف ليبيا المركزي على موقع «فيسبوك».

وبلغت الخسائر المباشرة لإيقاف إنتاج النفط وتصديره خلال الفترة «نحو 7 مليارات دولار أميركي، وبلغ إجمالي الإيرادات النفطية 5.036 مليار دينار، منها 2.871 مليار دينار عن صادرات نفطية خلال ديسمبر 2019، ومبلغ 2.165 مليار دينار حصيلة صادرات نفطية خلال الفترة، منها 63 مليون دينار عن شهر يونيو فقط».

ونبه بيان المركزي إلى «تدني تحصيل الإيرادات السيادية غير النفطية، حيث وصلت نسبة العجز في تحصيلها إلى 54%»، داعيا الجهات ذات العلاقة إلى العمل على تحصيلها. وتحدث البيان المعلن من المصرف المركزي، عن الإيراد والإنفاق في الفترة من 2020/01/01 حتى 2020/06/30.

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