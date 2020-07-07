«المركزي»: 1.5 مليار دينار مخصصات «الصحة» خلال 6 أشهر منها 481 مليونا لمجابهة «كورونا»

مقر المصرف المركزي في طرابلس، (أرشيفية: الإنترنت)

قال مصرف ليبيا المركزي في طرابلس إن إجمالي مخصصات وزارة الصحة بلغت 1.5 مليار دينار خلال الأشهر الستة الأخيرة للعام 2020.

وأصدر المركزي بيانا اليوم الثلاثاء عن الإيراد والإنفاق في الفترة من 2020/01/01 حتى 2020/06/30.

وبحسب البيان، فإن مخصصات الوزارة شملت «مبلغ 481 مليون دينار لمجابهة وباء كورونا، ومبلغ 496 مليون دينار لجهاز الإمداد الطبي، وقد تم تنفيذهما».

وأشار المركزي إلى بقية المخصصات وتبلغ 512 مليون دينار لـ«عمليات تحت الإجراء وردت لصالح وزارة الصحة»، وفق ما نشرته صفحة مصرف ليبيا المركزي على موقع «فيسبوك».