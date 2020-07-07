«المركزي»: 1.5 مليار دينار مخصصات «الصحة» خلال 6 أشهر منها 481 مليونا لمجابهة «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 07 يوليو 2020, 05:59 مساء
مقر المصرف المركزي في طرابلس، (أرشيفية: الإنترنت)

قال مصرف ليبيا المركزي في طرابلس إن إجمالي مخصصات وزارة الصحة بلغت 1.5 مليار دينار خلال الأشهر الستة الأخيرة للعام 2020.

وأصدر المركزي بيانا اليوم الثلاثاء عن الإيراد والإنفاق في الفترة من 2020/01/01 حتى 2020/06/30.

وبحسب البيان، فإن مخصصات الوزارة شملت «مبلغ 481 مليون دينار لمجابهة وباء كورونا، ومبلغ 496 مليون دينار لجهاز الإمداد الطبي، وقد تم تنفيذهما».

وأشار المركزي إلى بقية المخصصات وتبلغ 512 مليون دينار لـ«عمليات تحت الإجراء وردت لصالح وزارة الصحة»، وفق ما نشرته صفحة مصرف ليبيا المركزي على موقع «فيسبوك».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

هذا المساء مع رغدة إبراهيم - الذهب الأسود الليبي .. من سيسيطر عليه؟
فيديو
موجة غضب وتنديد بعد اغتيال الخبير العراقي في الجماعات الجهادية هشام الهاشمي
عربى
السعودية تحظر لمس الكعبة خلال موسم الحج لهذا العام
عربى
«أوبر» تعوض خسائرها بالتوسع في توصيل الطعام
منوعات
فاوتشي: الولايات المتحدة لا تزال «غارقة» في الموجة الأولى من جائحة «كورونا»
دولى
ماذا قال علي الأسود عن المقهور بعد رحيله؟
رياضة محلية
تعيين مديرين جدد لمديريات أمن طبرق والقبة ودرينة وربيانة
ليبيا
«فان دام» يعبر عن صدمته لرحيل رجاء الجداوي: «ستعيش في ذاكرتي بروحها الجميلة»
ثقافة وفن
طارق فرحات وحسام مادي.. أحدث ضحايا ألغام حاولا إنقاذ الناس منها
ليبيا
السعودية تعلن الإصابات الجديدة بـ«كورونا» وتفتح باب تسجيل الحج للأجانب المقيمين ...
عربى
«دفاع الوفاق»: سنرد على قصف «الوطية» في الوقت والمكان المناسبين
ليبيا
فيديو.. حفتر يبحث مع رؤساء أركان ومديري القيادة العامة «خطط المرحلة المقبلة»
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

واشنطن ستلغي تأشيرات الطلاب المسجّلين في جامعات تعتمد حصراً نظام التعليم عن بُعد