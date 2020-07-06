تضرر أعمدة كهرباء في سبها جراء حرق القمامة

سبها - بوابة الوسط: رمضان كرنفودة | الإثنين 06 يوليو 2020, 02:14 مساء
حرق قمامة بمحيط أعمدة كهرباء على أحد الطرق في سبها، 6 يوليو 2020، (بوابة الوسط)

قال مصدر من الشركة العامة للكهرباء فرع سبها تعرض أعمدة كهرباء في البلدية إلى أضرار بسبب حرائق القمامة.

وأوضح المصدر، في تصريحات إلى «بوابة الوسط»، أن مواطنا أقدم على حرق القمامة على جانب أحد الطرق في سبها، مما تسبب في احتراق عدة أعمدة.

وأمس الأحد، نظم الحراك الشعبي بشأن الكهرباء في سبها وقفة احتجاجية ضد الانقطاع المتواصل للتيار بالمدينة.

وألقى المحتجون بيانا طالبوا فيه باستكمال محطة أوباري الغازية، واستئناف توليد الكهرباء بمحطة سمنو وأم الجداول من خلال شراء مولدات توربينية للمحطتين، كما طالبوا بإنشاء إدارة تنفيذية للكهرباء بالمنطقة الجنوبية.

ورأى المحتجون ضرورة تغيير مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء بسبب «فشلها في إدارة أزمة الكهرباء بالبلاد»، حسب البيان.

عمود كهرباءء تضرر جراء الحريق
جانب من الأضرار الناتجة عن حرق القمامة بجوار الأعمدة
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