المجلس التسييري سرت يبحث أزمة انقطاع مياه النهر الصناعي للمدينة

أحد خزانات النهر الصناعي. (أرشيفية: الإنترنت)

بحث رئيس المجلس التسييري لبلدية سرت سالم عامر، اليوم الأحد، مع مدير إدارة التشغيل بالجهاز التنفيدي للنهر الصناعي مهندس سامي الجهاني، أسباب انقطاع مياه النهر الصناعي المغذي للمدينة، بعد قفل مسار أجدابيا.

وأكد رئيس جهاز استثمار مياه النهر الصناعي بالمنطقة الوسطى مهندس فتحي العقيلي في تصريح إلى «بوابة الوسط» أن ضخ إمدادات المياه للمدينة، متوقفة عبر خزان أجدابيا الرئيسي نتيجة أسباب فنية وكهربائية بحقوق الإنتاج (آبار السرير).

تزويد موقت

وذكرت بلدية سرت أنه تم بحث «تزويد المدينة بالمياه نظرا لعملية القفل من الخزان الرئيسي أجدابيا، وذلك من المخزون الإحتياطي بخزان القرضابية سرت إلى حين إعادة الضخ من المسار الرئيسي»، بعد التشاور مع كل من مدير إدارة الوسطى الشرقية بالشركة العامة للمياه والصرف الصحي مهندس حماد فرج، ورئيس لجنة إدارة جهاز استثمار مياه النهر الصناعي بالمنطقة الوسطي المكلف مهندس فتحي العقيلي، وفق ما نشرته البلدية عبر صفحتها على موقع «فيسبوك».

وحسب إفادة مدير إدارة التشغيل بالجهاز التنفيذي للنهر، فإنه إلى جانب الانقطاع الأخير، فقد تم تسجيل «إهدار كبير بالمياه نتيجة الوصلات غير الشرعية شرق النوفلية».

ووفق جهاز الاستثمار لمياه النهر الصناعي الوسطى فإن المخزون الاحتياطي بخزان القرضابية سرت، للنهر، يبلغ قرابة مليون متر مكعب فقط، ويكفي حاجة سكان المدينة من الاستهلاك قرابة خمسين يوما، حيث تستهلك يوميا أكثر من خمسين ألف لتر مكعب من خزان شركة المياه.