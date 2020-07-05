السيسي يبحث خطط سلاح الإشارة بالجيش المصري لتأمين الحدود المشتركة مع ليبيا

الرئيس عبدالفتاح السيسي مع مسؤولين بالحكومة والجيش المصري، 5 يوليو 2020. (الرئاسة المصرية)

اضطلع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، خلال اجتماع مع عدد من المسؤولين المصريين، على خطط وجهود سلاح الإشارة بالقوات المسلحة لتأمين العمق الغربي لمصر والحدود المشتركة مع ليبيا، والاتجاهين الشمالي الشرقي والجنوبي وجميع الاتجاهات الاستراتيجية امتدادا للحدود الدولية لمصر.

وبحسب الناطق باسم رئاسة الجمهورية، اليوم، بحث الاجتماع أيضا أحوال وأوضاع المنافذ الحدودية وتأمينها بالكامل، بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة باستخدام تكنولوجيا أنظمة الاتصالات الحديثة المحمولة والمرئية والقمر الصناعي المصري «طيبة 1».

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جاء ذلك خلال اجتماع السيسي، اليوم، مع رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، ومدير سلاح الإشارة، اللواء أ.ح طارق الظاهر، ورئيس لجنة الأقمار الصناعية اللواء محمد البشاري، ورئيس لجنة المحمول العسكري اللواء عمرو فاروق، ومساعد رئيس أركان سلاح الإشارة للمنظومات والشبكات، العميد محمد سعيد.

كما تابع السيسي الموقف التنفيذي الخاص بمشروع إنشاء الشبكة الوطنية الحكومية الموحدة، لخدمات الطوارئ والسلامة العامة، والتي تدعم جهود الدولة في مجالات التأمين المختلفة في كل أنحاء الجمهورية، بهدف تسخير أحدث الوسائل التكنولوجية الحديثة لصالح الأمن والخدمات على مستوى الدولة.