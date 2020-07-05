أبوسهمين يعلن إطلاق تيار «يا بلادي»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 05 يوليو 2020, 03:51 مساء
رئيس المؤتمر الوطني السابق، نوري أبوسهمين. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن رئيس المؤتمر الوطني السابق، نوري أبوسهمين عن إطلاق تيار سياسي، تحت مسمى «يا بلادي»، داعيا كل «الشخصيات الوطنية» إلى الانضمام إليه.

وقال أبو سهمين في كلمة، تلقت «بوابة الوسط» نسخة منها «إنّنَا على حافّةِ كارثة اقتصادية ومالية، في ظل استمرارِ الأوضاعِ الحاليّة، دون وجود رؤية سياسية وطنيّة في تيّار وطنيٍ لديه القدرة على العمل من أجل تحقيق الدولة المدنية».

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وأضاف رئيس المؤتمر الوطني السابق: «أدعو كل الشخصيات لنطلقَ تيارا سياسيا جديدا كليا.. اخترت له اسم تيار يا بلادي»، مشيرا إلى أنه سيقوم بجولات ويجري مشاورات في كل مناطق البلاد، ومع كل الأطياف السياسية، من أجل الوصول إلى «شكل تنظيمي، محكم، ينعقد في شكله النهائي، بطرابلس قريبا».

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