الأرصاد: طقس معتدل على أغلب مناطق شمال ووسط البلاد

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 05 يوليو 2020, 10:31 صباحا
توقعات الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأحد (5 يونيو). (بوابة الوسط)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية اليوم الأحد أجواء معتدلة على أغلب مناطق شمال ووسط البلاد. 

وأشار إلى احتمال هطول أمطار متفرقة على بعض المناطق الساحلية، وفق النشرة الجوية الصادرة عن المركز.

رأس أجدير حتى سرت- سهل الجفارة - جبل نفوسة
السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا مع احتمال بسيط لهطول أمطار خفيفة على بعض المناطق الساحلية. والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا على الساحل. وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 27 و30 درجة مئوية على المناطق الساحلية، وبين 31 و33 درجة مئوية على الدواخل.

الخليج سهل بنغازي حتى أمساعد - جالو - مراده
قليلة السحب تتكاثر غدا الإثنين مع احتمال سقوط أمطار متفرقة على المناطق الساحلية. الرياح شمالية غربية إلى غربية معتدلة السرعة . وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 28 و30 درجة مئويةعلى المناطق الساحلية والجبل الأخضر، وبين 32 و37 درجة مئوية على الدواخل.

الجفرة - سبها-غات- غدامس- الحمادة
السماء قليلة السحب. والرياح شمالية إلى متغيرة الاتجاه معتدلة إلى خفيفة السرعة. وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 37 و40 درجة مئوية.

الكفرة. السرير- تازربو
السماء صافية إلى ظهور بعض السحب. والرياح شمالية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة. وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 38 و40 درجة مئوية.

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