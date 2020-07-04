شركة الكهرباء تعلن إعادة تشغيل 4 وحدات بمحطة الخمس

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 04 يوليو 2020, 02:20 مساء
محطة كهرباء الخمس. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم السبت، إعادة تشغيل وحدتي التوليد الأولى والثانية الغازيتين، والثالثة والرابعة البخاريتين بمحطة الخمس.

وأكدت الشركة مساء أمس الجمعة حدوث إطفاء جزئي على مناطق شرق طرابلس والمرقب والوسطى نتيجة لعدم التقيد بعملية طرح الأحمال من بعض المناطق والمدن.

قبل ذلك، طالب المدير التنفيذي للشركة علي ساسي القوات التابعة لحكومة الوفاق بحماية 11 محطة تحويل، بالمناطق التي تواجه فيها الشركة صعوبات في تنفيذ برنامج طرح الأحمال، نتيجة «الاعتداءات المتكررة من قبل بعض المجموعات المسلحة والخارجين عن القانون».

وأوضح ان هذه المحطات تقع في نطاق بلديات «الزاوية، والخمس، وأبوسليم، وجنزور، وجادو، والزنتان، والرياينة، والرجبان، والعوينية، ونانوت».

وأشعلت أزمة الكهرباء الجدل في الشارع الليبي خلال الأيام الأخيرة، مع تظاهر العشرات للمطالبة بحل أزمة انقطاع التيار، ومحاسبة المسؤولين.

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