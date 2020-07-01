المدير التنفيذي لشركة الكهرباء يرد على المتظاهرين ويحدد المسؤول عن انقطاع التيار

موظفو شركة الكهرباء يقومون بأعمال صيانة خط جنوب الهضبة 2 في طرابلس (الإنترنت)

رد المدير التنفيذي للشركة العامة للكهرباء، علي ساسي، على المتظاهرين المطالبين بحل مشكلة انقطاع الكهرباء، بقوله إن الشركة لم تتسلم أي مبالغ للصيانة منذ أكثر من ثلاث سنوات، معتبرا أن مسؤولية وضع الشبكة تتحمله «الدولة الليبية بالكامل».



وأوضح في تصريحات اليوم الأربعاء، أن الشركات التركية قدمت مقترحاً استعجالياً لحل مشكلة الكهرباء الاثنين الماضي «وهو تحت الدراسة»، لكن هذا المقترح «لا يمكنه حل مشكلة الكهرباء بالكامل»، مشيرا إلى أن عجز الإنتاج الحاصل سببه عدم رصد ميزانيات للصيانة والتشغيل، حسب صفحة إدارة الإعلام التابعة لشركة الكهرباء بموقع «فيسبوك».



محتجون على انقطاع الكهرباء

وتظاهر عشرات الليبين، الأربعاء، أمام مقر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق في العاصمة طرابلس، للمطالبة بحل مشكلة انقطاع التيار الكهربائي، ومحاسبة المسؤولين، لليوم الثاني على التوالي.



وردد المتظاهرون هتافات ردًا على المدير التنفيذي للشركة العامة للكهرباء علي ساسي، قائلين: «ما ناش بلطجية حني ولاد بيتيه»، «فدينا ملينا وهذا علاش جينا»؛ فيما اتهم بعض المتظاهرين ساسي بـ«السطو على منصب إدارة الشركة بقوة السلاح»، معتبرين أنه ،«لا يحق له وصف المتظاهرين السلميين بالبلطجية».

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وأكد ساسي أن الشركة فقدت «القدرات الإنتاجية لمحطة جنوب طرابلس لأكثر من ستة أشهر بسبب أدخنة المكب وهي محطة حقل رئيسية»، مضيفا أن الشركة المسؤولة عن مشروع محطة أوباري رفضت استكمالها بسبب الأوضاع الأمنية.