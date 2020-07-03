دي مايو: يجب تعيين مبعوث أممي لليبيا.. المنصب شاغر منذ فترة طويلة

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 03 يوليو 2020, 09:38 مساء
وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو. (أرشيفية: الإنترنت)

أكد وزير الخارجية لويجي دي مايو مجددا، أنه «يجب تعيين ممثل خاص جديد للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، فهو منصب شاغر منذ فترة طويلة».

وأفاد دي مايو في مؤتمر صحفي عقده بمقر وزارة الخارجية، قصر (فارنيزينا) الجمعة، «لدعم العملية السياسية في ليبيا»، أنه في اجتماعه الأخير في طرابلس مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السرّاج، وووزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو بعث برسالة دعوة إلى الاعتدال.

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وفيما يتعلق بعملية إيريني للسيطرة على حظر الأسلحة، ذكر دي مايو أنه بعد موافقة البرلمان على مرسوم البعثة، ستتمكن إيطاليا الآن من توفير أصولها، التي تشتمل على فرقاطة وطائرتين.

ثم أكد «أنه من أجل فعالية المهمة، من المهم أن يتم نشر جميع القطعات المخطط لها، والتي يجب أن تكون بحرية وجوية وساتلية، وذلك «لرصد جميع أنحاء ليبيا، وفي أقرب وقت ممكن».

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