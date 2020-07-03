هيئة السلامة الوطنية بطرابلس تصدر توضيحا للمواطنين

أعلنت هيئة السلامة الوطنية بطرابلس أن سيارات المطافئ «سيقتصر عملها على المستشفيات والسجون والجهات الأمنية التي تأوي موقوفين»، مشيرة إلى «تعطل شاحنات الإطفاء بسبب توقف مضخات الضغط وعطب الإطارات والأعطال الميكانيكية».

ولفتت هيئة السلامة الوطنية بطرابلس إلى أنه «في فصل الصيف ترتفع وتيرة العمل وتزداد الحرائق، ولا تستطيع الفرق تغطية الحرائق وتزويد المياه معا، وتغطية طرابلس بالكامل».



وأشارت الهيئة إلى أنها «دون ميزانية لست سنوات متتالية، ولا تدعمنا أي جهة، بالرغم من تبعيتنا للمجلس الرئاسي ووزارة الداخلية، ولا نجد من يصلح شاحنات الإطفاء عند تعطلها».