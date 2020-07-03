توضيح من لجنة مكافحة «كورونا» بالخمس بشأن تسجيل إصابة جديدة بالبلدية

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 03 يوليو 2020, 01:08 مساء
مركز العزل الصحي في سبها. (بوابة الوسط)

أصدرت لجنة مكافحة «كورونا» ببلدية الخمس، صباح الجمعة، توضيحًا بخصوص إعلان المركز الوطني لمكافحة الأمراض عن تسجيل البلدية إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، خلال بيانه اليومي عن الوضع الوبائي في البلاد رقم «117» الصادر صباح الخميس.

ونوهت اللجنة في بيان منشور على صفحة بلدية الخميس بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» بحدوث لبس في بيان المركز الوطني لمكافحة الأمراض أمس، موضحة أن الحالة التي أشار إليها المركز من بلدية مسلاتة ويحتمل أن تكون لها بعض المخالطين من مدينة الخمس، لافتة إلى قيام فريق الرصد بحصر المخالطين لأخذ المسحات اللازمة.

«مكافحة الأمراض»: 50 إصابة جديدة بـ«كورونا» وشفاء 14 حالة

وأشارت اللجنة إلى استمرار استقرار الوضع الوبائي بالبلدية على ما هو عليه، حيث لم يتم تسجيل حالات إصابة جديدة بالفيروس منذ نحو ثلاثة أسابيع، وأهابت بالمواطنين ضرورة اتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة لمنع انتشار «كورونا»، وذلك حتى استقرار الوضع الوبائي.

كما دعت اللجنة إلى ضرورة تعاون المواطنين مع فريق الرصد والتقصي لأداء مهامهم في أخذ العينات والاكتشاف المبكر للحالات وحصر المخالطين.

وأعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في بيانه رقم 117 تسجيل 50 إصابة جديدة بفيروس «كورونا»، منها حالة في الخمس، إلى جانب شفاء 14 حالة ووفاة حالة وحيدة.
 

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