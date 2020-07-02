«مكافحة الأمراض»: 50 إصابة جديدة بـ«كورونا» وشفاء 14 حالة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 02 يوليو 2020, 02:20 صباحا
مقر المركز الوطني لمكافحة الأمراض. (الإنترنت)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الخميس، تسجيل ليبيا 50 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد» إلى جانب حالة وفاة، علاوة على شفاء 14 حالة من الفيروس.

وقال المركز في بيان إنه تسلم، الأربعاء، 788 عينة للكشف عن فيروس «كورونا المستجد» ليتبين سلبية 738 بينها 14 حالة شفاء، وإيجابية 50 عينة موزعه بواقع 15 حالة جديدة، و27 مخالطين و8 عائدين من السفر.

وتوزعت العينات التي تسلمها المركز بواقع 374 عينة من المختبر المرجعي لصحة المجتمع بطرابلس، و150 عينة من مختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية، و33 عينة من مختبر مركز بنغازي الطبي، و109 عينة من مختبر فرع المركز سبها، و108 عينة من مختبر فرع المركز مصراتة، و14 عينة من مختبر المركز المرجعي زليتن.

وبهذا الإعلان تبلغ حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس «كورونا المستجد» في ليبيا 874 إصابة بينها 626 حالة نشطة، و25 وفاة، فيما تعافي 223 مصابًا من الفيروس الذي ظهر لأول مرة في البلاد في مارس الماضي.

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