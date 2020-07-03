ليبيا تسجل حالة وفاة و17 إصابة جديدة بـ«كورونا»

مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض الدكتور بدر الدين النجار. (مركز مكافحة الأمراض)

أصدر المركز الوطني لمكافحة الأمراض، منذ قليل، بيانا حول الوضع الوبائي المحلي ليوم الخميس الموافق 2 يوليو 2020م.

وسجل المركز تطورا وبائيا جديدا بتسجيل حالة وفاة، و17 حالة موجبة لفيروس كورونا المستجد، وفق البيان المنشور عبر صفحته على موقع «فيسبوك».

وجاء تفصيل الحالات الجديدة كالتالي:

1 - سبها: 5 حالات مخالطة.

2 - مصراتة: حالة واحدة جديدة وأخرى مخالطة، وثالثة عائدة من السفر.

3 - طرابلس: 3 حالات جديدة.

4 - بنغازس: حالتان مخالطتان.

5 - زليتن: حالتان جديدتان.

6 - يفرن: حالة واحدة جديدة (غير ليبية).

7 - الرحيبات: حالة واحدة جديدة.

وأعلن المركز في بيانه تسجيل حالة شفاء واحدة في طرابلس، وحالة وفاة واحدة في الجفرة.

وبذلك، يبلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا المستجد في البلاد 891 إصابة، منها 641 حالة نشطة، و224 من المتعافين، و26 حالة وفاة.