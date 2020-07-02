دخول ثلاث وحدات توليد بمحطة الخمس على الشبكة الكهربائية

محطة كهرباء الخمس. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، مساء اليوم الخميس، دخول ثلاث وحدات توليد بمحطة كهرباء الخمس على الشبكة الكهربائية، منوها إلى أن العمل جار على تشغيل باقي الوحدات.

وقالت الشركة عبر صفحتها على «فيسبوك»: «تم الدخول بوحدات التوليد الأولى والثالثة الغازيتين والرابعة البخارية بمحطة الخمس على الشبكة الكهربائية وجار العمل على تشغيل باقي الوحدات».

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وصباح اليوم، حدث إظلام تام بالشبكة الكهربائية بالمنطقتين الوسطى والجنوبية، نتيجة خروج وحدات التوليد بمحطات مصراتة المزدوجة، والخمس الغازية، والخمس البخارية، وأوباري الغازية، والحديد، والمرقب من الخدمة.

وفي وقت سابق، اليوم أعلنت الشركة العامة للكهرباء، إعادة تشغيل الوحدة الثانية بمحطة الخمس الغازية، والوحدة الغازية الثانية بمحطة مصراتة للدورة المزدوجة، وكذلك الوحدة الغازية الثالثة بمحطة أوباري ودخولها على الشبكة الكهربائية.