لجنة الأزمة في مصراتة توضح تفاصيل اكتشاف 7 إصابات «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 02 يوليو 2020, 08:44 صباحا
غرفة في مركز الإيواء والعزل بمدينة مصراتة، (أرشيفية: لجنة مجابهة جائحة كورونا)

قالت اللجنة العليا لإدارة الأزمة والاستجابة لمجابهة جائحة «كورونا» ببلدية مصراتة إن حالات الإصابة بفيروس «كورونا» التي جرى الإعلان عنها في وقت مبكر اليوم الخميس تعود لستة مواطنين من مصراتة عائدين من مصر، وحالة واحدة من خارج المدينة.

وأوضحت اللجنة في بيان رسمي عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أن إجمالي الحالات النشطة داخل البلدية 28 إصابة. وشدد البيان على «ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية وطرق الوقاية وتطبيق الحجر الصحي، لأن الوضع يتفاقم ويتجه نحو مفترق خطير».

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وتبلغ آخر حصيلة إصابات المؤكدة بفيروس «كورونا المستجد» في كافة أنحاء البلاد 874 إصابة بينها 626 حالة نشطة، و25 وفاة، فيما تعافي 223 مصابًا من الفيروس الذي ظهر لأول مرة في البلاد في مارس الماضي.

وأعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، الخميس، تسجيل ليبيا 50 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد» إلى جانب حالة وفاة، علاوة على شفاء 14 حالة من الفيروس. وذكر بيان المركز أنه تسلم، الأربعاء، 788 عينة للكشف عن فيروس «كورونا المستجد» ليتبين سلبية 738 بينها 14 حالة شفاء، وإيجابية 50 عينة موزعه بواقع 15 حالة جديدة، و27 مخالطين وثمانية عائدين من السفر.

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