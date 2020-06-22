3 إصابات جديدة بفيروس «كورونا» في مصراتة.. ولجنة الأزمة: الوضع يتفاقم

شعار اللجنة العليا لإدارة الأزمة والاستجابة لمجابهة جائحة «كورونا» في مصراتة، (أرشيفية: الإنترنت)

قالت اللجنة العليا لإدارة أزمة جائحة كورونا في بلدية مصراتة إن عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا في المدينة بلغ سبع حالات نشطة، بعد تسجيل ثلاث حالات جديدة.

وأوضحت اللجنة، اليوم الإثنين، أن الحالات الجديدة، هي حالة لمواطن من داخل بلدية مصراتة، وحالتان وافدتان من خارج البلدية، داعية جميع المواطنين داخل البلدية إلى ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية وطرق الوقاية وتطبيق الحجر الصحي، «لأن الوضع يتفاقم ويتجه نحو مفترق خطير».

وأعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض أمس الأحد حدوث «تطور وبائي جديد بتسجيل 27 حالة موجبة لفيروس كورونا المستجد»، مشددا على ضرورة اتباع الإرشادات الوقائية والاحترازية اللازمة لمنع انتشار الفيروس، والتي تشمل حظر التجول ومنع التجمعات والحجر المنزلي والتباعد الاجتماعي والاستمرار في عمليات التعقيم والتطهير والنظافة الشخصية.

كما طالب بيان المركز المواطنين بالمناطق التي يحدث فيها انتشار للفيروس بـ«عدم مغادرة المنطقة حتى تتمكن فرق الرصد والتقصي الوبائي التابعة للمركز من تتبع وحصر المخالطين واستقرار الوضع الوبائي».