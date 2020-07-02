«مفوضية الانتخابات» ترحب بقرار تمديد المشروع الأممي للمساعدة الانتخابية

رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الدكتور عماد السايح، (أرشيفية: الإنترنت)

رحبت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في وقت متأخر الأربعاء، بقرار تمديد مشروع الأمم المتحدة للمساعدة الانتخابية «تعزيز الانتخابات من أجل الشعب الليبي» حتى ديسمبر 2021، والذي يعمل على تحضير المفوضية لأية أحداث انتخابية قادمة.

وجاء قرار التمديد في اجتماع مجلس المشروع المنعقد عبر الفيديو يوم 30 يونيو الماضي، برئاسة رئيس مجلس المفوضية، الدكتور عماد السايح، والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، جيراردو نوتو، وبحضور عضو مجلس المفوضية، عبد الحكيم بالخير بصفته ممثل المفوضية في اللجنة الفنية بالمشروع، وعدد من ممثلي الدول المانحة مثل الاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا والمملكة المتحدة، حسب بيان للمفوضية.

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واستعرض السائح خلال الاجتماع، السياق الانتخابي في ليبيا، مبينًا التحديات والفرص والشروط اللازمة للانتخابات، حسب البيان الذي أشار إلى تعبير السائح وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي عن شكرهما للدول المانحة على التزامهم المستمر لتعزيز العمليات الديمقراطية في ليبيا، ودعمهم للمفوضية من خلال مشروع «تعزيز الانتخابات من أجل الشعب الليبي».

وأشار البيان إلى «إقرار الجهات المانحة بالتقدم الذي أحرزته المفوضية والمشروع مشيرين إلى أهمية الحفاظ على دعم انتخابي فعال للمفوضية لضمان استعدادها من الناحية الفنية لإجراء عمليات انتخابية ذات مصداقية في حال الدعوة إليها».

يشار إلى إشادة سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، آلن بوجيا، «بمستوى جاهزية المفوضية الوطنية العليا للانتخابات والجهود المبذولة في سبيل توفير ظروف مثالية لإجراء الانتخابات وفق أعلى المعايير الدولية»، وذلك خلال زيارته، الأحد الماضي، إلى مقر المفوضية بالعاصمة طرابلس، ولقائه رئيس مجلس إدارتها السايح وعضو مجلس الإدارة، عبدالحكيم بالخير.