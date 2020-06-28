سفير الاتحاد الأوروبي يشيد بجاهزية مفوضية الانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 28 يونيو 2020, 06:26 مساء
اجتماع السايح مع السفير الأوروبي. (مفوضية الانتخابات)

أشاد سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، آلن بوجيا، «بمستوى جاهزية المفوضية الوطنية العليا للانتخابات والجهود المبذولة في سبيل توفير ظروف مثالية لإجراء الانتخابات وفق أعلى المعايير الدولية»، وفق ما نشرته المفوضية عبر صفحتها على «فيسبوك».

جاءت إشادة السفير الأوروبي، خلال زيارته اليوم الأحد، إلى مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بالعاصمة طرابلس، ولقائه رئيس مجلس إدارة المفوضية عماد السايح وعضو مجلس الإدارة، عبدالحكيم بالخير.

وقالت مفوضية الانتخابات إن زيارة السفير الأوروبي «تأتي في إطار دعم المجتمع الدولي للمسار الديمقراطي في ليبيا، والوقوف على مستوى جاهزية المفوضية لتنفيذ العمليات الانتخابية التي قد تقرها أية تسوية سياسية مرتقبة، وبحث ما يمكن تقديمه من الدعم والخبرات المساندة في مجال إدارة وتنفيذ الانتخابات».

وأوضحت المفوضية أن اللقاء «استعرض التحديات التي يمكن أن تواجه المفوضية على المستويين المحلي والدولي إثر انتشار جائحة كورونا، والاستفادة من التجارب الدولية لتجاوز هذه الجائحة فيما يخص الانتخابات، خاصة تلك المتعلقة بمشاركة الجاليات الليبية المقيمة بالخارج».

وأشارت إلى أن رئيس المفوضية عماد السايح رافق السفير الأوروبي في جولة تفقدية للمقر الجديد للمفوضية، مطلعًا إياه على تجهيزاته ومرافقه والإنشاءات الجديدة التي تضمنها المقر.

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