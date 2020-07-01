«خارجية الوفاق»: الانتهاء من إجراءات العودة بالعالقين في دول وسط وشرق أوروبا

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 01 يوليو 2020, 10:55 مساء
جانب من إجراءات العودة بالعالقين في دول وسط وشرق أوروبا، 1 يوليو 2020. (خارجية الوفاق).

أعلنت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق، الأربعاء، الانتهاء من إجراءات العودة بالمواطنيين الليبيين العالقين في دول وسط وشرق أوروبا عن طريق رحلة مباشرة من مطار فيينا إلى مطار مصراتة.

وأكدت الشؤون القنصلية بفيينا أن المواطنين البالغ عددهم 117 مواطنًا تم تجميعهم من دول النمسا والمجر والتشيك وسلوفاكيا والسويد واليونان وألمانيا وهولندا وإسبانيا وبولندا وسويسرا وكرواتيا والإمارات» حسب بيان منشور على صفحة وزارة الخارجية بموقع «فيسبوك».

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وأشار البيان إلى أن هذه الإجراءات تمت بعد اتخاذ جميع التدابير، وعلى رأسها التحاليل الخاصة بالكشف عن فيروس «كورونا المستجد» والحجر الصحي ما بعد التحاليل.

وتتواصل عمليات إعادة الليبيين العالقين في الخارج، حيث أعلنت السفارة الليبية لدى مصر، الجمعة، استمرار إعادة الرعايا العالقين إلى ليبيا بواقع رحلتين يوميا وحتى 30 يونيو الجاري، مشيرة إلى تسيير رحلات جوية بين مطاري برج العرب بالإسكندرية ومعيتيقة في طرابلس للعودة بالمواطنين الذين خضعوا للحجر الصحي منذ نحو شهرين.

إلى ذلك، كشفت اللجنة العليا للعالقين التابعة لوزارة الخارجية بحكومة الوفاق، عن التوقف التام لعملية الحجر الصحي في الخارج بداية من 30 يونيو الجاري.

جانب من إجراءات العودة بالعالقين في دول وسط وشرق أوروبا، 1 يوليو 2020. (خارجية الوفاق).
جانب من إجراءات العودة بالعالقين في دول وسط وشرق أوروبا، 1 يوليو 2020. (خارجية الوفاق).
جانب من إجراءات العودة بالعالقين في دول وسط وشرق أوروبا، 1 يوليو 2020. (خارجية الوفاق).
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