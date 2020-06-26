السفارة الليبية لدى مصر: رحلتان يوميا لإعادة العالقين حتى 30 يونيو

إجراءات للكشف الصحي على المسافرين بأحد المطارات. (السفارة الليبية لدى مصر)

أعلنت السفارة الليبية لدى جمهورية مصر العربية، الجمعة، استمرار إعادة الرعايا العالقين إلى ليبيا بواقع رحلتين يوميا وحتى 30 يونيو الجاري، مشيرة إلى تسيير رحلات جوية بين مطاري برج العرب بالإسكندرية ومعيتيقة في طرابلس للعودة بالمواطنين الذين خضعوا للحجر الصحي منذ نحو شهرين.

ووصلت، صباح الجمعة، أول رحلتين لمطار معيتيقة الدولي قادمتين من مطار الإسكندرية في مصر، على متنهما 200 راكب، بواقع 98 راكبًا في الرحلة الأولى و102 راكب في الثانية.

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وقالت السفارة في بيان منشور على صفحتها بموقع «فيسبوك» إن «الجسر الجوي سيستمر إلى الثلاثين من الشهر الجاري بواقع رحلتين يوميًا، وفق الخطة الموضوعة من قبل اللجنة العليا لمجابهة جائحة كورونا»، لافتة إلى استئناف الرحلات الجوية بعد 30 يونيو حال عدم عودة الرحلات الجوية المعتادة، وفور انتهاء إجراءات الكشف الطبي والحجر الصحي للعائدين إلى أرض الوطن.

ونوه القائم بأعمال السفارة الليبية، طارق مصباح الحويج، بجهود المجلس الرئاسي ووزارات الخارجية والداخلية والمواصلات واللجنة العليا لمجابهة جائحة «كورونا»، وجميع اللجان في تأمين الحجر الصحي في الإسكندرية للمواطنين، مثمنًا «جهود السلطات المصرية المبذولة من أجل تأمين عودة آمنة»، حسب البيان.

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وقال مندوب ليبيا لدى الجامعة العربية، صالح الشماخي، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، أمس الخميس، إن وزير الخارجية بحكومة الوفاق، محمد الطاهر سيالة، كلف المندوبية بالإشراف على نقل العالقين في مصر، مضيفا أن الرحلات ستنطلق الجمعة من مطار برج العرب بالإسكندرية إلى مطار معيتيقة بطرابلس، بمعدل رحلتين يوميًا، بعد أن جرى التعاقد مع إحدى شركات الطيران الخاصة لنقل المواطنين الليبيين العالقين منذ أشهر .

وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت اللجنة العليا للعالقين التابعة لوزارة الخارجية بحكومة الوفاق، الشروع بالفعل في إعادة المواطنين العالقين بجمهورية مصر العربية، وذلك بالتنسيق مع السفارة الليبية في القاهرة، كاشفة عن التوقف التام لعملية الحجر الصحي في الخارج بداية من 30 يونيو الجاري.