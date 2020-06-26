لجنة العالقين بحكومة الوفاق: الحجر في الخارج يتوقف 30 يونيو

رئيس لجنة متابعة العالقين بالخارج الدكتور محمود التليسي. (الإنترنت)

أعلنت اللجنة العليا للعالقين التابعة لوزارة الخارجية بحكومة الوفاق، الجمعة، عن الشروع بالفعل في إعادة المواطنين العالقين بجمهورية مصر العربية، وذلك بالتنسيق مع السفارة الليبية في القاهرة، كاشفة عن التوقف التام لعملية الحجر الصحي في الخارج بداية من 30 يونيو الجاري.

وقال رئيس اللجنة، وكيل الشؤون الفنية بوزارة الخارجية، محمود التليسي، إن الإجراءات «تمت بشكل كامل بالتنسيق مع السفارة الليبية في القاهرة»، لافتًا إلى أن السفارة سعت طوال الأشهر الماضية إلى تقديم خدماتها والعون للمواطنين رغم قلة الإمكانات، حسب بيان منشور على على صفحة وزارة الخارجية بموقع «فيسبوك».

اقرأ أيضا وصول رحلتين لمطار معيتيقة من الإسكندرية على متنهما 200 راكب من العالقين بمصر

وأشار التليسي إلى التنسيق مع المندوبية الليبية بمصر لتقديم عديد التسهيلات والتعاون مع كل المؤسسات الليبية لضمان عودة آمنة للمواطنين.

من جهة أخرى، أعلن التليسي توقف عملية الحجر في الخارج بداية من 30 يونيو، مؤكدًا اتخاذ اللجنة العليا للعالقين الإجراءات اللازمة مع بقية المؤسسات وعلى رأسها المركز الوطني لمكافحة الأمراض ووزارة الداخلية للبدء في عملية الحجر الصحي داخل بعض المدن الليبية، لافتًا إلى أن البداية ستكون بطرابلس ومصراتة.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق وصول أول رحلتين لمطار معيتيقة الدولي قادمتين من مطار الإسكندرية في مصر على متنهما 200 راكب. وكان على متن الرحلة الأولى 98 راكبًا من المواطنين العالقين، بينما حملت الثانية 102 راكب.