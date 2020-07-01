عقيلة صالح يلتقي وزير الخارجية اليوناني في القبة ويبحث معه التدخل التركي في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 01 يوليو 2020, 02:41 مساء
صورة مجمعة تضم عقيلة صالح ووزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس. (الإنترنت)

التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس في مدينة القبة صباح اليوم الأربعاء، وناقشا معا سبل حل الأزمة الليبية، والتدخل التركي في ليبيا.

وتناول اللقاء مبادرة عقيلة صالح الأخيرة الخاصة بتشكيل مجلس رئاسي جديد من رئيس ونائبين من أقاليم ليبيا التاريخية الثلاثة، فيما أعرب وزير الخارجية اليوناني عن ترحيبه بهذه المبادرة، ودعم بلاده لها ولأي حل سياسي للأزمة في ليبيا، حسب المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب حميد الصافي.

حضر اللقاء وزير الخارجية والتعاون الدولي في الحكومة الموقتة عبدالهادي الحويج، وخلاله جدد الوزير اليوناني «استنكار بلاده للغزو التركي، مؤكدا أن وجود قوى أجنبية وتدخل أجنبي في ليبيا لا يؤدي إلى أي حل ويتناقض مع القانون الدولي ولا يخلق مستقبل أفضل للشعب الليبي»، وفق الصافي.

حل بقيادة ليبية
وبحسب الصافي أيضا، فقد عبر دندياس عن «اعتقاده الدامغ بوجود فرصة لإيجاد حل بقيادة ليبية للأزمة، فقط من خلال رحيل جميع القوى الأجنبية وخاصة تركيا من ليبيا»، مشيرا إلى أن الوزير اليوناني أكد دفع بلاده باتجاه البدء الفعلي في تنفيذ مبادرة القاهرة، مشدد على حق ليبيا في الدفاع عن نفسها ضد «أي غزو يستهدف أرضها وسيادتها».

وفيما يخص الخلاف بين اليونان وتركيا، قال دندياس إن «القانون الدولي وقانون البحار الدولي هما السبيل الوحيد لحل الخلافات وتحديد المناطق البحرية في البحر الأبيض المتوسط»، منتقدا مذكرة التفاهم الموقعة بين رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج والرئيس التركي رجب طيب إردوغان بشأن ترسيم الحدود البحرية في نوفمبر الماضي، معتبرا أنها تضر بمصالح ليبيا واليونان معا.

وأضاف الوزير اليوناني أن «الاتفاق باطل لكون بالدرجة الأولى لم يقره مجلس النواب وهو السلطة التشريعية الوحيدة المعترف بها في ليبيا».

وكشف الصافي أن اللقاء خلص إلى الاتفاق على فتح قنصلية لليونان في ليبيا، فيما قال الحويج إن اللقاء «نقل فرصة سانحة للتنسيق المشترك في مواجهة العدوان التركي وفرصة للعمل علي تسوية سياسية شاملة وفقا لإعلان القاهرة ومخرجات برلين».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ترامب يُبدي «غضبا متزايدا» حيال الصين بسبب «كورونا»
دولى
البيت الأبيض يرجح «استهداف» ضباط استخبارات ترامب على خلفية تسريبات «نيويورك ...
دولى
رصد وتسليم حالة «كورونا» لمركز بنغازي الطبي بمعاونة الأمن
ليبيا
فاوتشي يحذر من مئة ألف إصابة يومية بـ«كوفيد-19» في أميركا
دولى
القنصلية الليبية تحدد شرطين لإعادة العالقين في تونس
ليبيا
13 قتيلا في انفجار بمركز طبي في طهران (فيديو)
دولى
الجيش اللبناني يحذف اللحوم من وجبات طعامه بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة
عربى
بعد مقتل جورج فلويد.. بيونسيه تطالب الأميركيين السود بالتصويت لتغيير النظام ...
ثقافة وفن
أنقرة تتهم باريس بالسعي لتعزيز الوجود الروسي في ليبيا
ليبيا
مصر تعلن عن كشف تجاري للذهب باحتياطي يتجاوز المليون أوقية
اقتصاد
شرطي سابق يقر بقتل واغتصاب أكثر من 50 امرأة
منوعات
ملك بلجيكا يأسف لاستعمار بلاده الكونغو الديمقراطية
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

خروج حالة «كورونا» من مستشفى الهواري ببنغازي بعد شفائها