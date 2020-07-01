عقيلة صالح يلتقي وزير الخارجية اليوناني في القبة ويبحث معه التدخل التركي في ليبيا

صورة مجمعة تضم عقيلة صالح ووزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس. (الإنترنت)