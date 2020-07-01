المدير التنفيذي لشركة الكهرباء: ننتج 4500 ميغاوات والاستهلاك 7 آلاف ميغا.. وطرح الأحمال ضرورة

جانب من أعمال صيانة محطة الفروسية في طرابلس، 18 يونيو 2029، (شركة الكهرباء)

قال المدير التنفيذي للشركة العامة للكهرباء علي ساسي إن الشركة تنتج 4500 ميغاوات مقابل معدل استهلاك يبلغ 7 آلاف ميغاوات، مضيفا أن عملية طرح الأحمال ضرورية في الوقت الحالي «حفاظاً على سلامة الشبكة الكهربائية».



تصريح المدير التنفيذي نشرته صفحة دائرة الإعلام بشركة الكهرباء بموقع «فيسبوك»، اليوم الأربعاء، تزامنا مع تظاهر عشرات الليبين أمام مقر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق في العاصمة طرابلس، للمطالبة بحل مشكلة انقطاع التيار الكهربائي، ومحاسبة المسؤولين، وذلك لليوم الثاني على التوالي.



وردد المتظاهرون هتافات ردًا على المدير التنفيذي للشركة العامة للكهرباء علي ساسي، قائلين: «ما ناش بلطجية حني ولاد بيتيه»، «فدينا ملينا وهذا علاش جينا»؛ فيما اتهم بعض المتظاهرين ساسي بـ«السطو على منصب إدارة الشركة بقوة السلاح»، معتبرين أنه ،«لا يحق له وصف المتظاهرين السلميين بالبلطجية».