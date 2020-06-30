«مكافحة الأمراض» يطلق مع «يونيسف» حملة لمكافحة «كورونا» في الجنوب

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 30 يونيو 2020, 11:20 مساء
مقر المركز الوطني لمكافحة الأمراض. (الإنترنت)

أطلق المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الثلاثاء، مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف» الحملة الوطنية لمكافحة فيروس «كورونا المستجد» في الجنوب.

وتهدف الحملة إلى الحد من انتشار وباء «كورونا» من خلال نشر الحقائق، وتقديم إرشادات عن التدابير الوقائية عبر جميع وسائل الإعلام المتاحة في الجنوب، التي تشمل محطات التلفزيون المحلية، وقنوات الراديو، وصفحات خاصة على شبكة الإنترنت، ومن خلال وسائل التواصل الاجتماعي، حسب بيان لمركز مكافحة الأمراض.

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وأشار البيان المنشور على صفحة المركز بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إلى استهداف الحملة كذلك العمل مع المؤثرين الرئيسيين في المجتمع والعاملين في مجال الصحة.

وأُطلقت الحملة بحضور ممثلين عن منظمة الصحة العالمية: مكتب ليبيا، المنظمة الدولية للهجرة، المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي، هيئة الأمم المتحدة للمرأة، المجلس الدنماركي لمساندة اللاجئين، وكالة التعاون الفني والتنمية، الهيئة الطبية الدولية.

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