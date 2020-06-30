«تعليم الوفاق» تضيف مديري المدارس ومساعديهم للفئات المستحقة علاوة الحصة

شعار وزارة التعليم في حكومة الوفاق، (أرشيفية: الإنترنت)

قررت وزارة التعليم بحكومة الوفاق، إضافة مديري المدارس ومساعديهم إلى الفئات المستحقة علاوة الحصة، بمعدل ثلاث حصص يوميا بقيمة 15 دينارا عن الحصة الواحدة لمرحلة التعليم الثانوي، وثلاث حصص بقيمة عشرة دينارات عن الحصة الواحدة لمرحلة التعليم الأساسي.

ولفت بيان للوزارة اليوم، إلى تولي مركز التوثيق والمعلومات إدراج هذه الشريحة ضمن منظومة علاوة الحصة الإلكترونية.

«تعليم الوفاق» تبحث آخر تطورات العودة للمدارس وإعداد الأسئلة الاسترشادية

وأمس بحث وكيل وزارة التعليم، المهندس عادل جمعة، مع عدد من مسؤولي الوزارة، سير العمل داخل الجهات المختصة بشأن العودة المدرسية واستكمال شرح الأسئلة الاسترشادية بالقناة التعليمية لطلبة الشهادتين.

