«تعليم الوفاق» تبحث آخر تطورات العودة للمدارس وإعداد الأسئلة الاسترشادية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 29 يونيو 2020, 10:50 مساء

بحث وكيل وزارة التعليم، المهندس عادل جمعة، مع عدد من مسؤولي الوزارة، ظهر اليوم الإثنين، سير العمل داخل الجهات المختصة بشأن العودة المدرسية واستكمال شرح الأسئلة الاسترشادية بالقناة التعليمية لطلبة الشهادتين.

وبحسب بيان للوزارة، عقد جمعة اليوم اجتماعًا بديوان الوزارة مع رئيس لجنة العودة المدرسية محمود الوندي وأمين اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم عبدالمنعم أبولايحة، ومديري مراكز الامتحانات وتدريب المعلمين والتوثيق والمعلومات إلى جانب مدير مصلحة التفتيش التربوي.

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ولفت البيان إلى أن الاجتماع بحث أيضًا استكمال شرح الدروس التعليمية لكافة المراحل التعليمية.

وتحدث مدير مركز التوثيق والمعلومات الدكتور يوسف أبوزويدة، خلال الاجتماع الإجراءات المتبعة من قبل المركز لتفعيل المنصة التعليمية وضرورة الاستفادة منها في تفعيل دورالوزارة خلال هذه المرحلة، مضيفًا أن المنصة تم تحميلها بشروح الأسئلة الاسترشادية وكذلك الدروس التعليمية لأغلب المراحل التعليمية.

وأكد الوكيل ضرورة الخروج الإعلامي لكافة المختصين وتوضيح التساؤلات المختلفة من المهتمين، والاستماع لكافة المخاوف من أولياء الأمور والرد عليها.

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