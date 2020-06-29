«تعليم الوفاق» تبحث آخر تطورات العودة للمدارس وإعداد الأسئلة الاسترشادية

بحث وكيل وزارة التعليم، المهندس عادل جمعة، مع عدد من مسؤولي الوزارة، ظهر اليوم الإثنين، سير العمل داخل الجهات المختصة بشأن العودة المدرسية واستكمال شرح الأسئلة الاسترشادية بالقناة التعليمية لطلبة الشهادتين.
وبحسب بيان للوزارة، عقد جمعة اليوم اجتماعًا بديوان الوزارة مع رئيس لجنة العودة المدرسية محمود الوندي وأمين اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم عبدالمنعم أبولايحة، ومديري مراكز الامتحانات وتدريب المعلمين والتوثيق والمعلومات إلى جانب مدير مصلحة التفتيش التربوي.
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ولفت البيان إلى أن الاجتماع بحث أيضًا استكمال شرح الدروس التعليمية لكافة المراحل التعليمية.
وتحدث مدير مركز التوثيق والمعلومات الدكتور يوسف أبوزويدة، خلال الاجتماع الإجراءات المتبعة من قبل المركز لتفعيل المنصة التعليمية وضرورة الاستفادة منها في تفعيل دورالوزارة خلال هذه المرحلة، مضيفًا أن المنصة تم تحميلها بشروح الأسئلة الاسترشادية وكذلك الدروس التعليمية لأغلب المراحل التعليمية.
وأكد الوكيل ضرورة الخروج الإعلامي لكافة المختصين وتوضيح التساؤلات المختلفة من المهتمين، والاستماع لكافة المخاوف من أولياء الأمور والرد عليها.