تراجع جماعي للعملات الدولية أمام الدينار مع أنباء عن عودة إنتاج النفط

لليوم الثالث على التوالي تراجعت العملة الأميركية أمام العملة الليبية في السوق الموازية اليوم الثلاثاء، إذ سجل الدولار قبل قليل 5.22 دينار، و 5.30 دينار قبل نحو الساعة، ليخسر 44 قرشا اليوم مقابل آخر سعر سجله أمس الإثنين. وسط أنباء عن احتمالية إعادة فتح الحقول والموانئ النفطية المغلقة منذ يناير الماضي

كذلك كسرت العملة الأوروبية الموحدة حاجز الستة دولارات خلال اليوم، إذ هبط اليورو إلى 5.81 دينار ثم 5.73 دينار، وذلك مقابل 6.12 دينار سجلها أمس. كما فقدت العملة البريطانية 49 قرشا اليوم الثلاثاء، مقارنة بآخر سعر سجلتها أمس الإثنين، إذ تراجع الجنيه الاسترليني إلى 6.35 دينار، مقابل 6.84 دينار.

وكسرت العملة التونسية حاجز الدينارين حين هبطت إلى 1.999 دينار أمس ثم إلى 1.84 دينار اليوم، مقابل 2.04 دينار آخر سعر بلغته في مطلع الأسبوع. وانخفضت الليرة التركية إلى 0.76 دينار، أمام سعرها أمس البالغ 0.83 دينار.

يذكر أن «حراك المدن والقبائل» أعلن أمس الإثنين فتح النفط وتفويض «القيادة العامة» بالتواصل مع المجتمع الدولي بشأن توزيع الإيرادات، وذلك في أعقاب إعلان المؤسسة الوطنية للنفط عن مفاوضات أجرتها على مدى الأسابيع القليلة الماضية مع كل من حكومة الوفاق والأمم المتحدة والولايات المتحدة ودول إقليمية لاستئناف إنتاج النفط.