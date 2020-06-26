إصابات جديدة في 6 بلديات ضمن آخر مستجدات فيروس «كورونا» في ليبيا

مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض الدكتور بدر الدين النجار. (الإنترنت).

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تفاصيل الوضع الوبائي المحلي لفيروس «كورونا المستجد» في البلاد، خلال آخر 24 ساعة.

وقال المركز إنه تم تسجيل تطور وبائي جديد، الخميس الموافق 25 يونيو 2020، بواقع «28 حالة موجبة» لفيروس «كورونا المستجد»، وفق ما نشره عبر صفحته على موقع «فيسبوك» منذ قليل.

وجاء تفصيل الحالات الجديدة كالتالي:

1- سبها : خمس حالات مخالطة.

2- طرابلس : عشر حالات، منها ثماني حالات جديدة واثنتين من المخالطين.

3- بنغازي: ثلاث حالات مخالطة.

4- أجدابيا : ثماني حالات جديدة.

5- زليتن : حالة جديدة واحدة.

6- كاباو : حالة جديدة واحدة.

وبذلك يبلغ إجمالي الإصابات: 698 حالة، وعدد الحالات النشطة 540، مقابل 140 من المتعافين، و18 حالة وفاة.

وجدد المركز في بيانه، دعوته المواطنين إلى «ضرورة اتباع الإرشادات الوقائية والاحترازية اللازمة لمنع انتشار فيروس كورونا، والتي تشمل حظر التجول ومنع التجمعات والحجر المنزلي والتباعد الاجتماعي، والاستمرار في عمليات التعقيم والتطهير والنظافة الشخصية».

كما طالب مواطني «المناطق التي يحدث فيها سريان للفيروس بعدم مغادرة المنطقة، حتى تتمكن فرق الرصد والتقصي الوبائي التابعة للمركز من تتبع وحصر المخالطين واستقرار الوضع الوبائي».

وأفاد بيان المركز بأنه «تم تخصيص رقم هاتف مجاني للطوارئ (195) للتواصل والرد على أي استفسار، أو للحصول على استشارة أو مساعدة عند الشعور بأعراض اشتباه فيروس كورونا»، آملًا «التعاون وتقديم كل التسهيلات لفرق الرصد والتقصي الوبائي، وكذلك فرق الاستجابة السريعة التابعة المركز الوطني لمكافحة الأمراض لأداء مهامها في الاكتشاف المبكر للحالات وحصر المخالطين، وأخذ العينات والقيام بالإجراءات اللازمة للحجر أو العزل، وفقا لما يتطلبه الوضع الصحي للحالات».