فريق الرصد والتقصي يدخل حالة «كورونا» مستشفى الهواري ببنغازي

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 24 يونيو 2020, 08:28 مساء
فريق الرصد والتقصي يخرج رفقة عناصر شرطية لجلب حالة «كورونا» مؤكدة ببنغازي، 24 يونيو 2020. (الغرفة المركزية لفرق الرصد ببنغازي)

خرجت، اليوم الأربعاء، إحدى فرق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة بالغرفة المركزية بالخدمات الصحية بنغازي لرصد حالة مؤكدة والمخالطين لها داخل مدينة بنغازي، وذلك صحبة قسم النجدة، وبإشراف مدير إدارة الخدمات الصحية بنغازي ورئيس الغرفة المركزية.

وقالت الغرفة المركزية لفرق الرصد والتقصى لمكافحة جائحة «كورونا» بنغازي في بيان، نقلته صفحة وزارة الصحة بالحكومة الموقتة بموقع «فيسبوك» إن هذا التحرك جاء بعد ورود بلاغ من معمل «كوفيد-19» يفيد بوجود شخص مصاب بالفيروس، وعدم إمكانية الاتصال به نتيجة عدم تجاوبه وغلقه هاتفه.

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وبعد التحري تم الحصول على المعلومات الأولية عن الحالة، وتحديد سكنه والانتقال إليه بفريق من الغرفة المركزية بالخدمات الصحية بنغازي، ومجموعة من قسم النجدة، حيث تم وضعه بمستشفى الهواري العام، وكذلك حصر المخالطين وجلبهم إلى قسم العزل بمركز بنغازي الطبي، حسب البيان.

وأعلنت اللجنة الطبية الاستشارية التابعة للجنة العليا لمكافحة وباء «كورونا» بالحكومة الموقتة، الأربعاء، تسجيل 12 حالة إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، موزعة بواقع أربع حالات مخالطة من مدينة بن جواد وسبع حالات مخالطة من اجدابيا، وحالة واحدة جديدة من بنغازي.

فريق الرصد والتقصي يخرج رفقة عناصر شرطية لجلب حالة «كورونا» مؤكدة ببنغازي، 24 يونيو 2020. (الغرفة المركزية لفرق الرصد ببنغازي)
فريق الرصد والتقصي يخرج رفقة عناصر شرطية لجلب حالة «كورونا» مؤكدة ببنغازي، 24 يونيو 2020. (الغرفة المركزية لفرق الرصد ببنغازي)
فريق الرصد والتقصي يخرج رفقة عناصر شرطية لجلب حالة «كورونا» مؤكدة ببنغازي، 24 يونيو 2020. (الغرفة المركزية لفرق الرصد ببنغازي)
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