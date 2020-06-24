اللجنة الطبية التابعة لـ«الموقتة»: 12 إصابة جديدة بـ«كورونا»

نائب رئيس اللجنة الطبية الاستشارية، الناطق الطبي الرسمي باسم اللجنة العليا لمكافحة وباء «كورونا» بالحكومة الموقتة، الدكتور أحمد الحاسي. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت اللجنة الطبية الاستشارية التابعة للجنة العليا لمكافحة وباء «كورونا» بالحكومة الموقتة، الأربعاء، تسجيل 12 حالة إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد».

وقالت اللجنة في بيان منشور على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إن الحالات توزعت بواقع أربع حالات مخالطة من مدينة بن جواد وسبع حالات مخالطة من مدينة اجدابيا، وحالة واحدة جديدة من مدينة بنغازي.

وأعلنت اللجنة، الثلاثاء، تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس «كورونا» لمخالطين للحالة المسجلة في ⁧«‫بن جواد»‬⁩ لترتفع حصيلة الحالات الموجودة في مستشفى الهواري العام في مدينة بنغازي إلى 32 حالة.