«تعليم» و«مالية» الوفاق تتفقان على وضع آلية لتسريع صرف مرتبات المعلمين

اجتماع مسؤولو وزارتي التعليم والمالية بحكومة الوفاق لمناقشة قضايا مالية خاصة بقطاع التعليم، 24 يونيو 2020. (تعليم الوفاق)

خلص اجتماع موسع جمع مسؤولين بوزارتي التعليم والمالية بحكومة الوفاق، اليوم الأربعاء، إلى وضع آلية متفق عليها لتسريع إجراءات صرف مرتبات المعلمين الجدد، وتسوية مرتبات المعلمين المكلفين التدريس في المناطق النائية، إضافة إلى علاوة التفتيش التربوي.



وخلال الاجتماع، نوه وكيل وزارة التعليم، المهندس عادل جمعة، بتعاون وزارة المالية المستمر واستجابتها لعقد الاجتماع، متوقعًا وضع حلول عملية ونهائية للمشكلات والمختنقات المالية التي تواجه قطاع التعليم منذ سنوات، وذلك حسب بيان منشور على صفحة وزارة التعليم بموقع «فيسبوك».

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وقدمت لجنة علاوة الحصة خلال اللقاء عرضًا ضوئيًّا لمنظومة علاوة الحصة الجديدة، أوضحت من خلاله أهم مميزات هذه المنظومة ومساهمتها في سرعة إنجاز هذه العلاوة، حسب البيان.



وتطرق الاجتماع إلى مستحقات المعلمين والمفتشين التربويين، والمدربين بالمعاهد المهنية المتوسطة، وحضره مسؤولون بعدد من الإدارات المعنية بوزارة المالية، وبعض الإدارات المختصة بوزارة التعليم، إلى جانب رئيس لجنة الإدارة وبعض الإدارات بالهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني، وكذلك الإدارة المالية بجامعة طرابلس.



اجتماع مسؤولو وزارتي التعليم والمالية بحكومة الوفاق لمناقشة قضايا مالية خاصة بقطاع التعليم، 24 يونيو 2020. (تعليم الوفاق)

اجتماع مسؤولو وزارتي التعليم والمالية بحكومة الوفاق لمناقشة قضايا مالية خاصة بقطاع التعليم، 24 يونيو 2020. (تعليم الوفاق)