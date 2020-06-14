«تعليم الوفاق» تكشف موعد استئناف الدراسة لطلاب الشهادة الثانوية

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 14 يونيو 2020, 10:40 مساء
وكيل وزارة التعليم بحكومة الوفاق الوطني، عادل جمعة. (أرشيفية: الإنترنت).

كشف وكيل وزارة التعليم بحكومة الوفاق الوطني عادل جمعة، الموعد المقرر لاستئناف الدراسة لطلاب الشهادة الثانوية في البلاد.

وقال جمعة إنه من المقرر عودة الدراسة لطلاب الشهادة الثانوية في الثامن عشر من يوليو المقبل، وفق ما صرح به لإذاعة «الصحية» التابعة للمركز الوطني لمكافحة الأمراض.

وقدر وكيل وزارة التعليم بحكومة الوفاق عدد طلاب الشهادة الثانوية بـ 49 ألف طالب وطالبة، «على أن تجرى الامتحانات النهائية عقب عيد الأضحى مباشرة».

كان جمعة صرح في وقت سابق بأن الدراسة لن تعود «إلا وفق الشروط التي وردت» من اللجنة العلمية الاستشارية واللجنة العليا لمجابهة جائحة «كورونا»، بحسب تغريدة نشرها عبر حسابه على موقع «تويتر» أواخر الشهر الماضي.

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