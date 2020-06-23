سيالة يبحث مع نظيره النرويجي آلية دعم الملف الليبي بمجلس الأمن

وزير الخارجية بحكومة الوفاق، محمد الطاهر سيالة. (صفحة الوزارة على فيسبوك)

هنأ وزير الخارجية بحكومة الوفاق، اليوم الثلاثاء، وزير خارجية النرويج، ابني إريكسون، لمناسبة فوز بلاده بعضوية مجلس الأمن، وبحث معه آلية دعم النرويج للملف الليبي بالمجلس.



جاء ذلك خلال اتصال هاتفي جمع الطرفين، قالت وزارة الخارجية الخارجية إن الوزير سيالة أحاط خلاله نظيره النرويجي بكامل التطورات والوضع على الأرض في ليبيا، حسب بيان منشور على صفحة الوزراء بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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وتطرق الاتصال إلى تطوير التعاون بين ليبيا والنرويج، إضافة إلى التعاون في مجال مكافحة انتشار فيروس «كورونا المستجد» وجهود حكومة الوفاق المبذولة في هذا الصدد.



يشار إلى تحفظ وزارة الخارجية بحكومة الوفاق في وقت سابق اليوم، على البيان الختامي الصادر عن اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري بشأن تطورات الوضع في ليبيا، وذلك إلى جانب حكومات الصومال وتونس وقطر.