مؤسسة النفط توفر مستلزمات ومعدات طبية لمستشفى في اجدابيا

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 23 يونيو 2020, 10:15 صباحا
حاوية محملة بمساعدات طبية مقدمة إلى مستشفى «الشهيد امحمد المقريف» في اجدابيا، 22 يونيو 2020، (مؤسسة النفط)

سلمت إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة الوطنية للنفط حاويتين محملتين بمستلزمات ومعدات طبية إلى مستشفى «الشهيد امحمد المقريف» في مدينة اجدابيا.

وتضمنت الشحنة أجهزة إنعاش وتخطيط القلب ومراقبة الوظائف الحيوية للمريض، وأجهزة تحديد نسبة الأكسجين في الدم، وغيرها من الأجهزة الخاصة بالعناية المركزة، وأجهزة الكشف عن المريض لجميع الأقسام كالنساء وحديثي الولادة والأطفال والبالغين، حسب بيان المؤسسة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.

كما شملت أيضا بعض المعدات الطبية الخاصة بالمعامل كجهاز التحليل المبدئي للدم والمستلزمات الطبية كالقفازات المعقمة وبدل العمليات والكمامات والضمادات والقطن الطبي.

وسبق أن سلمت الإدارة حاويتين للمستشفى في الأول والثالث من مارس الماضي، تحتويان على مستلزمات عمليات جراحية وأدوات طبية، وذلك في إطار المجهودات التى تقوم بها المؤسسة وشركاؤها من الشركات الأجنبية.

مساعدات لمواجهة «كورونا»
وبالنسبة للتصدي لجائحة فيروس «كورونا»، سلمت الإدارة المجلس التسييري لبلدية اجدابيا عددا من مواد الحماية مثل الكمامات والقفازات وبدل الحماية بأنواعها والنظارات والترمومترات الحرارية، إضافة إلى المطهرات والكحول الطبي.

حضر مراسم التسليم رئيس المجلس التسييري مبارك المنفين ومدير إدارة الخدمات الصحية بالمجلس مرعي القابسي، وممثل عن إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة، محمد الجهاني.

العاملون بالمستشفى خلال تحميلهم الشحنة
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