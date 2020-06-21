إجراء اختبارات أولية ضمن خطة تقييم الوضع الوبائي في بني وليد

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد | الأحد 21 يونيو 2020, 07:37 مساء
عناصر من فريق الرصد والتقصي ببني وليد أثناء تحليل الاختبارات الأولية. (الإنترنت)

أجرى فريق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة لمكافحة فيروس «كورونا المستجد» ببني وليد، اليوم الأحد، 31 اختبارًا لمواطنين، ضمن خطة المسح العشوائي للفريق من أجل تقييم الوضع الوبائي في البلدية، بحسب عضو الفريق محمد صالح.

وقال صالح لـ«بوابة الوسط» إن عملية أخذ العينات العشوائية تأتي كخطوة أولى لخطة فريق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة لتقييم الوضع الوبائي في البلدية التي أعلن الشروع فيها الأسبوع الماضي.

وأوضح صالح أنه في حال الاشتباه بأي حالة مصابة بفيروس «كورونا المستجد» عن طريق الاختبار الأولي الذي يقوم به الفريق، سيتم الانتقال إلى الخطوة الثانية التي تتمثل في أخذ عينة من الأنف أو البلعوم وفحصها عن طريق جهاز PCR بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض.

وأكد صالح أن فريق الرصد والتقصي قام بإجراء 31 اختبارًا للمواطنين خلال اليوم الأحد، منوهًا إلى أن الفريق مستمر في عمله حسب النظم المتبعة من قبل المركز الوطني لمكافحة الأمراض، مطالبًا المواطنين بضرورة التعاون مع الفريق من أجل سلامة المدينة.

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